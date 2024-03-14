انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس رابع أيام رمضان 2024

يعتبر الاستفسار عن حالة الطقس من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير منا ويتساءل معظمنا عن حالة الطقس قبل النزول مباشرة من المنزل من أجل معرفة درجات الحرارة وبناء عليه يحدد الملابس التي سيقوم بارتدائها للنزول.

حالة الطقس اليوم الخميس

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق، ١٤ مارس لعام ٢٠٢٤ والموافق الرابع من شهر رمضان الكريم، وذلك من أجل توفير كافة المعلومات الخاصة بحالة الطقس قبل النزول مباشرة من المنزل.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 28 17

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 29 15

بنهــــا 28 17

دمنهور 28 17

وادي النطرون 27 16

كفرالشيخ 27 16

المنصورة 28 17

الزقازيق 28 17

شبين الكوم 27 17

طنطا 26 16

دمياط 24 15

بورسعيد 24 15

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 17

العريش 26 14

رفح 26 14

رأس سدر 26 15

نخل 24 12

كاترين 21 8

الطور 25 15

طابا 26 16

شرم الشيخ 29 18

الإسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 24 14

مطروح 21 12

السلوم 24 13

سيوة 25 14

رأس غارب 27 17

الغردقة 28 18

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 27 19

حلايب 26 20

أبورماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 28 14

بني سويف 28 14

المنيا 29 12

أسيوط 30 13

سوهاج 31 13

قنا 32 15

الأقصر 33 16

أسوان 35 19

الوادي الجديد 33 16

أبوسمبل 35 19

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة تسجيل القاهرة والمحافظات انخفاضا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتشكل الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية

توقع خبراء الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الإسكندرية، أن يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية،النهار: مشمس، دافئ، وتكون درجات الحرارة بين 26-28 درجة مئوية، ويكون الليل صافٍ، بارد، 16-18 درجة مئوية.