الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

جولة تفقدية لنائب محافظ القاهرة لمتابعة تطوير حي شبرا (صور)

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

قام د.حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة بالمرور بنطاق حى شبرا، لمتابعة سير العمل، يرافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير الجارية ببعض شوارع الحي.

وأكد نائب المحافظ متابعة تنفيذ خطة الرصف طبقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لتحقيق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي الجولة فى إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات الرصف وتطوير الطرق.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها وأصبحت دولة المواطنة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية محط أنظار العالم مشيرًا إلى أن مصر تنعم بجو من الاستقرار والأمن فى عهده لم تشهده من قبل.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية بكافة مواطنيها تحظى باحترام وتقدير العالم وهو ما يبدو جليًا فى كم الوفود الى تأتى إلى مصر للتشاور بشأن الأحداث الجارية فى المنطقة ثقة فى حكمة القيادة السياسية.

ولفت المحافظ إلى أنه تزامن بدء صوم المسلمين والمسحيين هذا العام كان حدثًا مميزًا يعمق الروابط بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا اللقاء هو تعبير عن محبة كبيرة قبل أن يكون لقاءًا رسميًا، مثمنًا وجود هذا العدد الكبير من أبناء الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر.

نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
نائب محافظ القاهرة خلال جولته
حي شبرا أعمال تطوير الدكتور حسام الدين فوزي محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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