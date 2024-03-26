"صناع الخير" تختتم فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم

اختتمت مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني وسط أجواء رمضانية مبهجة، فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك ضمن فعاليات وأنشطة مركز استدامة لتنمية وتدريب وتأهيل السيدات الريفيات المعيلات بنزلة الشوبك بالمركز.

وصرح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى سفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أن المؤسسة تكرم حفظة كتاب الله كأحد الأنشطة التى تقدمها مراكز استدامة في سبيل دعم السيدات الريفيات المعيلات من مختلف النواحي.

وأوصح زمزم في بيان له، أن شهر رمضان في الأعوام القادمة سيشهد تنظيم صناع الخير لسلاسل احتفالات لتكريم حفظة القرآن الكريم فى القرى التى أنشأت صناع الخير بها دورا للتحفيظ.

وكانت الفنانة نهال عنبر والفنانة بدرية طلبة واللاعب محمود كهربا في وقت سابق، حلوا ضيوفا باحتفالية جمعية رسالة عضو التحالف الوطني في إفطار أهالينا بالمحافظات.

ووجهت الفنانة نهال عنبر خلال كلمتها، الشكر والتحية لجمعية رسالة عضو التحالف الوطني وأشادت بما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تجاه الأسر الأكثر احتياجا.

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