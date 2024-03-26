الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

صناع الخير تكرم حفظة القران الكريم بمركز البدرشين بالجيزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية احتفالية رمضانية خاصة لتكريم حفظة القران الكريم من أبناء مركز البدرشين بمحافظة الجيزة وسط أجواء رمضانية مبهجة وبحضور قيادات المؤسسة وعدد من القيادات الشعبية بمركز البدرشين وتجمع كبير من حفظة القرآن الكريم بالمركز وعدد من أهالى قرية نزلة الشوبك بالبدرشين.

تمت إقامة احتفالية التكريم ضمن فعاليات وأنشطة مركز استدامة بنزلة الشوبك بالبدرشين أحد مراكز صناع الخير التى تهدف إلى تنمية وتدريب وتاهيل السيدات الريفيات المعيلات الذي أنشاته المؤسسة بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين ضمن سلسلة مراكز مشابهة أنشأتها فى عدد من المحافظات منها أسوان والفيوم والمنوفية والغربية بهدف تعليم السيدات المعيلات الحرف والمشغولات اليدوية لتمكينهم اقتصاديا بتوفير مصدر دخل كريم لهن.

    

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وفى كلمته فى الاحتفالية هنأ الأستاد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، المكرمين معربا عن امتنانه الشخصي لهم لحملهم كتاب الله فى صدورهم، موضحا أن صناع الخير تكرم حفظة كتاب الله كأحد الأنشطة التى تقدمها مراكز استدامة فى سبيل دعم السيدات الريفيات المعيلات من مختلف النواحي، فهدف صناع الخير ليس من إنشاء مراكز استدامة تتجاوز فكرة توفير مصدر دخل لسيدة معيلة فقط بل تتجاوز إلى فكرة توفير مفردات حياة كريمة لها ولأسرتها وللمجتمع المحيط بها.

وأعلن زمزم عن أن شهر رمضان الأعوام القادمة سوف يشهد تنظيم صناع الخير سلاسل احتفالات لتكريم حفظة القرآن الكريم فى القرى التى أنشأت صناع الخير بها دور لتحفيظ القرآن الكريم وكذا القري التي أنشئت فيها مراكز استدامة منها قري مركز السلام بيوسف الصديق بالفيوم وقرى النوبة غرب أسوان وقرية براهيم مركز منوف بالمنوفية وحنون مركز زفتى بالغربية ومراكز استدامة التى تم التخطيط لفتتحها فى قرى جديدة خلال الفترة القادمة.

مؤسسة صناع الخير القرآن الكريم البدرشين محافظة الجيزة احتفالية رمضانية

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