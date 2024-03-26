التضامن: الحماية الاجتماعية أحد أهم برامج الحفاظ على الأسرة وأطفالها من العوز

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدد من الخدمات يتم توفيرها للأسر الأولى بالرعاية حتى لا يعمل أطفالها.

وأضافت الوزارة، أن برامج الحماية الاجتماعية أحد أهم البرامج التى تحافظ على الاسرة وأطفالها من العوز، ومنها برنامج الدعم المشروط التى تستفيد منه الاسر الأولى بالرعاية التي لديها أطفال في سن التعليم بحد أقصى طفلين بكل أسرة، ويستمر صرف الدعم النقدي حال التزام الأسرة بالشروط التالية:

التحاق الأطفال بالتعليم المدرسي وتحقيق نسبة حضور ۸۰٪ على الأقل.

قيام الأم والأطفال بزيارات دورية للوحدة الصحية والالتزام بالتطعيمات ومواعيد الكشف الدوري.

التزام الأسر بعدم زواج بناتها قبل ١٨ سنة.

كرامة

وأشارت إلى أنه يتم توفير دعم نقدي "كرامة" للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، وكبار السن فوق 65 سنة والأيتام فاقدي الأبوين.

وأكدت أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم وصل لـ1.2 مليون شخص بقيمة 9 مليارات جنيه سنويا، حيث يصل نسبتهم حوالي 28% من قيمة المستفيدين.

وشكلت وزارة التضامن غرفة عمليات على مستوى المحافظات لمتابعة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال الماكينات المنتشرة فى كافة المحافظات، ولتذليل أى عقبات تواجه المستفيدين.

المساعدات الاستثنائية

تنصرف المساعدات النقدية الاستثنائية لمستفيدي برامج الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي في الظروف الآتية:

-مساعدات دفعة واحدة بحد أقصى ٥٠٠ جنيه لمصاريف التعليم أو الجنازة أو الوضع أو الحاجات الملحة مثل تأخر دفع الإيجار.

-منحة مشروعات لتنمية القدرات الإنتاجية بحد اقصى ١٥٠٠٠٠ جنيه لمشروعات التمكين الاقتصادي تصرف على ٤ دفعات خلال ۱۸ شهر.



وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن ارتفاع موازنة الدعم النقدي "تكافل وكرامة" إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2025/2024.

وأكدت الوزارة أن تكافل وكرامة يضم حوالي 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون شخص.