برلماني: التحالف الوطني لعب دورا عظيما في دعم القضية الفلسطينية

أكد أحمد إدريس عضو مجلس النواب ومنسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الأقصر أن التحالف يعمل على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل الإداري للتحالف الوطني ليشمل لجانًا مسؤولة عن ملفات محددة، كما ينوي التحالف إنشاء مقرات في المحافظات لتسهيل عمله داخلها.

وأكد “إدريس” أن التحالف الوطني قام بدور كبير سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي في دعم القضية الفلسطينية من خلال القوافل المستمرة التي يطلقها لدعم الأشقاء في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لهم.

وأشار منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي بالأقصر إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في دعم الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ولن تتنازل عن ذلك أبدًا، حيث كانت تقف بحزم في مواجهة مخططات التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية.

وقال إن التحالف الوطني ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير.

ويهدف التحالف وفقاً لتعريف القانون إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.