الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع 2000 وجبة على سكان مدينتي "معا" و"أهالينا" بمحافظة القاهرة

توزيع وجبات على سكان
توزيع وجبات على سكان مدينتي اهالينا ومعا

شهدت مدينتا "معًا" و"أهالينا" اللتين أقامتهما الدولة كبديل للمناطق غير الآمنة، اليوم، توزيع أكثر من 2000 وجبة إفطار وكرتونة مواد غذائية بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارتى التضامن والداخلية.  
 

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أن هذه المبادرات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن تركز مظلة الحماية الإجتماعية على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا. 
 

وأكد محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
 

وأشار إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

 

كان قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها.


وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.


وأضاف أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من المصانع الصغيرة والورش الحرفية التى تقدم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات والتى تم إقامتها بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى وتضم مصانع (ملابس، سجاد اليدوى)، كما تفقد عددًا من الحضانات الخاصة بأبناء الأسمرات والتى تم تنفيذها بصورة حضارية لخلق جيل جديد واعى من القاطنين فى هذه المدن المطورة.


وثمن دور المجتمع المدنى المشارك فى إقامة هذه المصانع الصغيرة والورش فى إطار المشاركة المجتمعية للجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها.
رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

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توزيع وجبات 2000 وجبة معا أهالينا أخيار محافظة القاهرة

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