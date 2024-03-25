الإثنين 25 مارس 2024
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محافظات

محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

محافظ القاهرة يستقبل
محافظ القاهرة يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية

استقبل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القاهرة أن مصر نموذج فريد فى الصلات القوية التى تربط بين مواطنيها، وأصبحت دولة المواطنة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية محط أنظار العالم، مشيرًا إلى أن مصر تنعم بجو من الاستقرار والأمن فى عهده لم تشهده من قبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة المصرية بكل مواطنيها تحظى باحترام وتقدير العالم، وهو ما يبدو جليًا فى كم الوفود التى تأتى إلى مصر للتشاور بشأن الأحداث الجارية فى المنطقة ثقة فى حكمة القيادة السياسية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تزامن بدء صوم المسلمين والمسيحيين هذا العام كان حدثًا مميزًا يعمق الروابط بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا اللقاء هو تعبير عن محبة كبيرة قبل أن يكون لقاءً رسميًا، مثمنًا وجود هذا العدد الكبير من أبناء الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر. 

وأكد محافظ القاهرة أن وجود هذا الوفد الذى ضم عددًا من أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب، وهيئة الأوقاف الإنجيلية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الهيئة الإنجيلية يعبر عن محبة خاصة وحقيقية تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يجمعنا، لتحقيق رقى وتقدم مصرنا العزيزة ويوجه رسالة للعالم أجمع بأن مصر هى بلد السلام والأمن والمحبة والاستقرار.

وقدم الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ القاهرة وكل العاملين بالمحافظة، متمنيًا دوام النجاح والتقدم لما فيه خير وسلام لجميع الشعب المصرى. 

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن مصر تعيش هذه الأيام شعار "ذاهبون إلى أرض الخير" لجنى ثمار القرارات الاقتصادية التى تستهدف تحقيق الرخاء باعتبارها خطوات إيجابية نحو التقدم.

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