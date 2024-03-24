محافظ القاهرة يتفقد الأسمرات (صور)

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكل المشروعات الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكل مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وأضاف محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة، والتي شكلت واحدًا من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

وتفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، عددًا من المصانع الصغيرة والورش الحرفية التي تقدم فرص عمل للقاطنين بمدينة الأسمرات، وتمت إقامتها بالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني، وتضم مصانع (ملابس، سجاد اليدوي)، كما تفقد عددًا من الحضانات الخاصة بأبناء الأسمرات، وتم تنفيذها بصورة حضارية لخلق جيل جديد واع من القاطنين في هذه المدن المطورة.



محافظ القاهرة يثمن دور المجتمع المدني

وثمّن محافظ القاهرة دور المجتمع المدني المشارك في إقامة هذه المصانع الصغيرة والورش في إطار المشاركة المجتمعية للجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بالأحياء المطورة وتوفير الخدمات وفرص العمل للقاطنين بها.

رافق المحافظ، في جولته، م. جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

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