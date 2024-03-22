الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة لـ"الدستور": أعمال التطوير أعادت المظهر الحضاري لـمنطقة الالف مسكن

جانب من جولة نائب
جانب من جولة نائب محافظ القاهرة للألف مسكن

أجرى دكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية جولة فى منطقة الألف مسكن بعين شمس لمتابعة انتظام سيارات “الميكروباص” بالموقف الجديد وعدم التواجد خارج الموقف. 

وتفقد الدكتور إبراهيم صابر أعمال دهان لواجهات العقارات المطلة على ميدان الألف مسكن فى حضور رؤساء أحياء النزهة وعين شمس.

وتواصل أجهزة محافظة القاهرة من تطوير ميدان آلاف مسكن ضمن خطة تطويريه استهدفت التخلص من الباعة الجائلين.

وقال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة أن أعمال الالف مسكن التطويرية تأتي لتصحيح المظهر العام لمنطقة الالف المسكن.

وأوضح “صابر” في تصريحات لـ"الدستور" أن أعمال التطوير شملت التخلص من كافة الاشغالات الموجودة منذ أعوام بالشارع كما تشمل خطة التطوير الهوية البصرية للميدان وذلك من خلال طلاء واجهات العقارات المطلة على ميدان الالف مسكن.

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تطوير ميدان آلاف مسكن تطويرات الألف مسكن الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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