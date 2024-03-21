الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

في عيدها.. محافظ القاهرة: الأم المصرية نجحت في جميع المحافل الدولية

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

تقدم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالتهنئة للأم والأسرة المصرية بيوم المرأة المصرية.

وأكد محافظ القاهرة أن الأم كرمها الله سبحانه وتعالى في جميع الأديان السماوية وأوصى بها الرسول الكريم خيرا، تقديرا لدورها وعرفانا لما تقدمه من تضحيات لبناء الأسرة والمجتمع والاعتراف لهن بالفضل لما تبذلنه في سبيل تربية ورعاية الأبناء.

وأضاف، أن الأم المصرية نجحت في جميع المحافل الدولية والمحلية، فهي المعلمة والطبيبة والسياسية والباحثة والدبلوماسية والوزيرة والمربية لأبناء الوطن الناجحين الذين يعدون دعامة مصر في بناء الجمهورية الجديدة.

وقدم المحافظ التحية لكل أم وزوجة وابنة شهيد  لما قدمتنه من أغلى ما يقدمه الإنسان وهو أرواح أبنائهن فداء لاستقرار الوطن، مؤكدًا أن الأم المصرية ستظل رمزا للعطاء على مر العصور.

وتابع عبدالعال، أن الأم كالشجرة المزهرة والمثمرة، جذورها راسخة، شامخة بانية، ومربية، معلمة، لا تغمض عينها ولا يهنأ قلبها حتى ترى النجاح يكلل أولادها، الأم تعطي بلا سؤال وبلا حدود، لا ترتوي حتى يرتوي فلذة كبدها، لا نكافؤها حتى بعيدها فلها اقسم رب العزة ان يكرّمها، فجعل الجنّةَ تحت أقدامها، وجعل رَحْمَهَا مربوطٌ برحمتِه.

 

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