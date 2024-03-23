حفل إفطار جماعي لـ1000 مواطن من أهالي نزلة السمان بروضة أكتوبر (صور)

نظمت مؤسسة حياة كريمة وبحضور هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعالية الإفطار الجماعي لعدد ١٠٠٠ مواطن من قاطني الإسكان البديل بروضة أكتوبر.

وقالت هند عبد الحليم، إن حفل الإفطار تم تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبمشاركة وزارة الثقافة وصندوق علاج ومكافحة الإدمان وجهاز مدينة حدائق أكتوبر والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وخلال حفل الإفطار تقدمت نائب المحافظ بالتهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المعظم، معربة عن سعي المحافظة الدائم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.

كما نظمت وزارة الثقافة، فعاليات ثقافية وترفيهية للأطفال وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تقديم فقرات توعوية للمواطنين.

حضر حفل الإفطار أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد شعيب منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة، وممثلى صندوق علاج الإدمان ووزارة الثقافة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وجهاز حدائق أكتوبر.

يأتي حفل الإفطار في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف سبل التواصل مع المواطنين من قاطنى الإسكان البديل وبحث مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

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