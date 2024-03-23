بحضور نخبة نجوم.. جمعية رسالة عضو التحالف الوطني تنظم أكبر مأدبة إفطار

أعلنت جمعية رسالة عضو التحالف الوطني انطلاق إيفنت “أصحاب البيت” أكبر إيفنت خيري في رمضان، بحضور نخبة من النجوم.

وأشارت جمعية رسالة عضو التحالف إلى أنه الإيفنت عبارة عن إفطار جماعي لـ 1000 فرد تحت رعاية التحالف الوطني وبالتعاون مع الشريك رجب العطار.

أحلامهم البسيطة

ومن ضمن برنامج الفاعلية فقرة لتحقيق امنيات أهالينا تسمى (أحلامهم البسيطة) وفقرة التنورة وتوزيع شنط مُقدمه من رجب العطار لجميع الأسر بقيمة 1000ج للشنطة الواحدة وتوزيع ظرف به زكاة مال على أهالينا.

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