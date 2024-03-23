السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بحضور نخبة نجوم.. جمعية رسالة عضو التحالف الوطني تنظم أكبر مأدبة إفطار

فرحة الأهالي بالافطار
فرحة الأهالي بالافطار الجماعي من جمعية رسالة عضو التحالف

أعلنت جمعية رسالة عضو التحالف الوطني انطلاق إيفنت “أصحاب البيت” أكبر إيفنت خيري في رمضان، بحضور نخبة من النجوم.

وأشارت جمعية رسالة عضو التحالف إلى أنه الإيفنت عبارة عن إفطار جماعي لـ 1000 فرد تحت رعاية التحالف الوطني وبالتعاون مع الشريك رجب العطار.

أحلامهم البسيطة 

 

ومن ضمن برنامج الفاعلية فقرة لتحقيق امنيات أهالينا تسمى (أحلامهم البسيطة) وفقرة التنورة وتوزيع شنط مُقدمه من رجب العطار لجميع الأسر بقيمة 1000ج للشنطة الواحدة وتوزيع ظرف به زكاة مال على أهالينا.

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إفطار جماعي التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جمعية رسالة أخبار التحالف الوطني

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