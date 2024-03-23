بدء تسليم وحدات سكنية لمتضرري تعارض القطار الكهربائي بالقاهرة

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عيد حماد عضو مجلس النواب رئيسا الهيئة العامة للطرق والكباري والقومية للأنفاق، بالإضافة إلى المكاتب الاستشارية المشرفة على المشروع، بتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين/ مطروح) بمنطقة كفر العلو بحي حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات.

وتم تسليم عقود 109 شقق جديدة كمرحلة أولي من إجمالي عدد 226 شقة جديدة قامت وزارة النقل بشرائها من وزارة الإسكان لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع، وتم مراعاة تخصيص الدور الارضي والأول بعد الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتسكين العائلات بنفس العمارة.

تسليم الوحدات تأتي في إطار التنسيق بين وزارتي النقل والإسكان

يأتي إجراء هذه القرعة وتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة في إطار التنسيق بين وزارتي النقل والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة لتوفير عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب بمساحة 90 متر بمنطقة الزهور بمدينة ١٥ مايو لتكون وحدات سكنية بديلة عن المباني العشوائية المتعارضة مع مسار مشرع القطار الكهربائي السريع.

في بداية كلمته، نقل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحيات الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائمًا بعدم إلحاق أي ضرر بأي مواطن خلال تنفيذ أي مشروع قومي وعدم خروج أي مواطن من منزله دون تعويضه بالتعويض المادي المناسب الذي تقدره الجهات الحكومية، أو بتعويض عيني مناسب وحديث وآمن وصحي ونظيف ومزود بجميع الخدمات التي يحتاجها المواطن. وقد تم تنفيذ ذلك اليوم، حيث لدينا نموذجان في كفر العلو نفتخر بتواجدنا بين أهلها اليوم. تم تعويض بعضهم بتعويض مالي حسب رغبتهم، بينما تم تعويض البعض الآخر بتعويض عيني بشقق سكنية حديثة وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات في مدينة 15 مايو.

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع سينقل مصر نقلة تنموية كبيرة

وأضاف وزير النقل أنه عندما خططنا لمشروع القطار الكهربائي السريع الذي سينقل مصر نقلة تنموية كبيرة، راعينا مجموعة من المحددات منها دراسة الأثر البيئي للمشروع، وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار يتفادى به أكبر عدد من التعارضات حتى لا يتأثر حياة المواطنين. وسنعيد تخطيط هذه المنطقة لتجعلها منطقة حضارية تضم جميع أنواع الخدمات بدلاً من المنطقة غير المخططة، ولتكون منطقة حضارية اجتماعية متميزة تخدم المواطنين.

وأشار وزير النقل إلى أنه تم تعويض المواطنين الذين يتعارضون مع المسار في هذه المنطقة عن مساكنهم ومحلاتهم وأنشطتهم بالتعاون مع محافظة القاهرة بتعويض مناسب. نحن نقف إلى جانب مصلحة المواطن، وتعاون معنا لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعلى رأسها النائب علاء عابد، الذي نشكره، وكذلك النائب عيد حماد، الذي بذل جهدًا كبيرًا، بالإضافة إلى هيئتي الأنفاق والطرق والكباري والاستشاريين الذين راعوا في تصميم وتخطيط المشروع لتجنب أكبر قدر من التعارضات مع المحافظة على المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع. كما نشكر البنوك الممولة للمشروع وشركة سيمنز، ونؤكد أنه لن يضر أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي، فهؤلاء أهالينا، وفخامة الرئيس دائمًا يوجه بتغيير حياة البشر للأفضل.

وهناك توجيه آخر من فخامته بأنه من يستطيع وتتوافر فيه المؤهلات المناسبة من أبناء أهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار سيكون لهم الأولوية في المشاركة في العمل بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع. وسنفتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبي للمشروع. وهذا هو نهج عمل الحكومة منذ عام ٢٠١٤، وهو الوقوف إلى جانب المواطن تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع كمشروع تنموي كبير والتي الى جانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك خدمة المناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن لا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن حفل اليوم يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على مصالح المواطنين.

وثمن محافظ القاهرة الجهود التى قامت بها وزارة النقل لتذليل كافة العقبات لسرعة البدء فى تنفيذ المرحلة الخاصة بالمشروع بنطاق حى حلوان، مشيدًا بدور الأهالي وتفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع أجهزة الدولة لإتمامه.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى فى إجراء القرعة العلنية تحقيقًا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع،حيث تم تخصيص الأدوار الأرضى وفوق الأرضى للحالات الخاصة وذوى الهمم، وكبار السن، وذوى الأمراض المزمنة، مع مراعاة أن يكون تسكين العائلات بعمارة واحدة للم شمل الأسرة.

محافظ القاهرة ووزير النقل خلال تسليم العقود

محافظ القاهرة ووزير النقل خلال تسليم العقود

محافظ القاهرة ووزير النقل خلال تسليم العقود

محافظ القاهرة ووزير النقل خلال تسليم العقود

محافظ القاهرة ووزير النقل خلال تسليم العقود

محافظ القاهرة ووزير النقل خلال تسليم العقود

محافظ القاهرة ووزير النقل خلال تسليم العقود

محافظ القاهرة ووزير النقل خلال تسليم العقود

محافظ القاهرة ووزير النقل خلال تسليم العقود