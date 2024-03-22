الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يُتابع التزام سيارات السرفيس بتعريفة الأجرة الجديدة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة بعمل جولات ميدانية على مواقف السيارات والسرفيس لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة للمواد البترولية. 

وتفقد نائب محافظ تلقاهرة موقف سيرفيس حدائق القبه ورافقه رئيس الحى والأجهزة المعاونة وذلك للاطمئنان على سير العمل.

واطمأن نائب محافظ القاهرة من وضع البنرات والملصقات التى تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة داخل الموقف بصورة واضحة أمام المواطنين والتأكيد على السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة ووضع الملصق الخاص بالاسعار على السيارة أمام المواطنين مشيرا إلى انه فى حالة عدم الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتأتي الجولة فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المواد البترولية وبناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

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بعد قرار تحريك أسعار البنزين زيادة تعريفية السيرفيس نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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