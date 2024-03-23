السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتوجه إلى مكان حريق باخرة نيلية بالعجوزة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية  فى إخماد الحريق الذى نشب في باخرة نيلية بشارع النيل السياحي بحي العجوزة ورافقته القيادات الأمنية. 
 

وأوضح محافظ الجيزة بأنه فور تلقي إخطار باندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، مؤكدًا على أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق ومنعت امتداده إلى المراكب النيلية الأخرى دون وقوع أي خسائر.

 

وكان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواقف السرفيس والنقل الجماعي بالمريوطية وميدان الجيزة  والتي تضم عددًا كبيرًا من خطوط النقل الداخلية، وذلك لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بعد قرار تحريك أسعار الوقود، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.
والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وطالبهم بالإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات تحدث في الموقف وأي استغلال من قبل السائقين، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باستغلال السائقين وزيادة الأجرة المقررة، وذلك على مدار اليوم للتعامل الفوري معها، مشددًا على عدم دفع سوى أجرة الركوب المحددة والمعلقة بالمواقف.
وشدد محافظ الجيزة خلال الجولة على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت. 


وكلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جهاز السرفيس بوضع لوحات كبيرة بالمواقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف، وكذلك وضع استيكر على السيارة موضح به خط السير وتعريفة الركوب، مشددًا على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين.
وأكد المحافظ على رجال المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وجهاز السرفيس بشن حملات مفاجئة على المواقف مؤكدًا أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فورًا واتخاذ اللازم قانونًا.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب التي أقرتها المحافظة واستقبال بلاغات وشكاوي المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004- 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على ارقام 01016050453.
 

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إخماد حريق حريق باخرة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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