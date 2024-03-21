الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يجرى جولة موسعة شمال العاصمة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة انتظام سير العمل وتفقد مستوى النظافة ورفع كفاءة النظافة وتجميل الشوارع والميادين لتوحيد جهود محافظة القاهرة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشارع. 

وأكد “فوزي” خلال جولته على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة بصفة دورية ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

كما مر نائب محافظ القاهرة على حي الشرابية ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية وتتضمن رصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتغيير وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك وإعادة تأهيل الطرق طبقًا للخطة الاستثمارية.

المتابعة الدورية للمشروعات 

وأكد فوزي ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة مراحل العمل وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي الأعمال في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة برفع كفاءة مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة.

وبعث اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان جاء فيها: “يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة وقياداتها التنفيذية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان.. هذه الذكرى الوطنية التي ستظل خالدة عبر الأجيال ونتذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز بطولات وتضحيات أبطال قواتنا المسلحة البواسل حصن الوطن الغالي، وداعيًا الله عز وجل أن يؤيدكم بنصر من عنده ويسدد خطاكم لتظل مصر قوية آمنة مستقرة، وأن يتحقق لشعبها العظيم كل الخير والنماء في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة".

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حي الشرابية أحياء المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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