السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"كهرباء ونهال عنبر وبدرية طلبة".. أبرز ضيوف جمعية رسالة لإفطار 1000 صائم

كهربا خلال فاعلية
كهربا خلال فاعلية جمعية رسالة عضو التحالف الوطنياليوم

حلت الفنانة نهال عنبر والفنانة بدرية طلبة واللاعب محمود كهرباء، ضيوفا باحتفالية جمعية رسالة، عضو التحالف الوطني اليوم في إفطار الأهالي بالمحافظات.

ووجهت الفنانة نهال عنبر، خلال كلمتها الشكر والتحية لجمعية رسالة عضو التحالف الوطني وأشادت بما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تجاه الأسر الأكثر احتياجا.

ومن جهتها قالت الفنانة بدرية طلبة، إن فعالية اليوم جسدت منتهى الإنسانية لما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تجاه الأكثر احتياجا.

وتابعت طلبة، أن اليوم هو كرنفال للأسر البسيطة من ناحية ويعبر عن مقدار مسئولية الدولة تجاة الأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللاعب محمود كهرباء، إنه سعيد بمشاركة اليوم في إفطار 1000 فرد تحت مظلة التحالف الوطني العمل الأهلي والتنموي.

ووجه الشكر على دعوته بالحفل المقام من قبل جمعية رسالة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

 

أعلنت جمعية رسالة عضو التحالف الوطني، انطلاق إيفنت “أصحاب البيت” أكبر إيفنت خيري في رمضان، بحضور نخبة من النجوم.

وأشارت جمعية رسالة، إلى أن الإيفنت عبارة عن إفطار جماعي لـ 1000 فرد تحت رعاية التحالف الوطني وبالتعاون مع الشريك رجب العطار.

أحلامهم البسيطة 

 

ومن ضمن برنامج الفعالية فقرة لتحقيق أمنيات أهالينا تسمى (أحلامهم البسيطة) وفقرة التنورة وتوزيع شنط مُقدمة من رجب العطار لجميع الأسر بقيمة 1000ج للشنطة الواحدة وتوزيع ظرف به زكاة مال على أهالينا.

 

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جمعية رسالة التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي افطار 1000 صائم أخبار التحالف الوطني

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