حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة "الفواخير" بمصر القديمة (صور)

واصلت أجهزة محافظة القاهرة، أعمالها الرقابية لمتابعة التعديات البنائية، وواصل حي مصر القديمة أعماله في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة، بقيادة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس الحي، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء بدون ترخيص.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بالحي بإيقاف أعمال البناء المخالف علي الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وكلف اللواء مهندس رئيس الحي، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.



حملة نظافة مكبرة

ونظمت أجهزة حي مصر القديمة، حملة لرفع الإشغالات من أمام قرية الفواخير، بناء على تكليفات أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة وتمكنت الحملة من إزالة الإشغالات بمنطقة الفواخير.

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