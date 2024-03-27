رئيس حي المرج لـ"الدستور": لا مصابين في انفجار محطة الصرف

قال محمد عبدالهادي، رئيس حي المرج، إن انفجار محطة الصرف الصحي بالمرج لم ينتج عنها أي إصابات بشرية.

وأشار "عبدالهادي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه تم السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار بمحطة الصرف من قبل الحماية المدنية.

وشهدت 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، اليوم الأربعاء، انفجارًا أدى إلى حريق هائل، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وتلقت مديرية أمن القليوبية بلاغًا بوقوع انفجار نتج عنه حريق بمحطات للصرف الصحي في الخصوص والقلج والمرج الجديدة، وسقوط عدد من المصابين نتيجة للحريق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وبالمعاينة تبين أن الانفجار وقع في 3 محطات للصرف الصحي في القلج والخصوص والمرج الجديدة، تتبع تلك المحطات جهاز الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، وأسفر عن 5 إصابات تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.