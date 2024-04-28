الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق لجلسة 30 مايو

محمد عمر حسن كشمير
محمد عمر حسن كشمير

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسني العالم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة  المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن كشمير في حلوان لجلسة 30 مايو لتعذر حضور المتهم من محبسه. 

 

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان، قتل المجني عليه محمد عمر حسن، نجل لاعب الزمالك عمر كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن استوقفه وأشهر آلة حادة لسرقة المجني عليه، فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره.

 

وأحدث المتهم إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق المجني عليه عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله آلة حادة- محل الاتهام.

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر شائعات حول واقعة نيرة صلاح

اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان الجمعية العمومية الأخيرة للأهلى

اليوم.. محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة حول واقعة طالبة جامعة العريش

اليوم.. الحكم فى دعوى تعويض ممدوح عباس بسبب شطبه من الزمالك

اليوم.. الحكم فى استئناف فرج عامر على حبسه 3 أشهر

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

غدًا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين فى واقعة طالبة جامعة العريش

براءة مرتضى منصور من سب وقذف عمرو أديب

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

أخطاء يقع فيها العرسان تقتل الفرحة وتنتهى بـ"جثث ومآتم"

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

كشف ملابسات مقتل ربة منزل داخل منزلها فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة