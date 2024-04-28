اليوم.. الحكم فى استئناف فرج عامر على حبسه 3 أشهر

تصدر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار ريمون شنودة، اليوم الأحد، الحكم في الاستئناف المقدم من فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على حكم حبسه 3 أشهر.

وكانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى مرسي أصدرت حكمًا بمعاقبة المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بالحبس 3 أشهر بتهمة السب والقذف، وكفالة مالية 50 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني قدره مائة ألف جنيه، بعد اتهامه بسب أشرف مختار، عضو مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي.

وصدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة، وسكرتارية مصطفي يسري.

ووفقًا لقرار الإحالة المسطر بناءً على التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد شرباش، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية، فإنه جرى إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل"؛ لأنه في يوم 18 /7 /2023 في دائرة قسم شرطة سيدي جابر سب المجني عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بأن بادر بالاتصال به هاتفيًا ووجه له خلاله ألفاظًا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن أتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

تمت إحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية التي حددت الدائرة الرابعة جنح اقتصادية لنظر القضية التى أصدرت قرارها المتقدم.