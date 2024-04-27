السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى قضية "خلية التجمع الإرهابية"

محكمة
محكمة

 قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم  بدر، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، صباح اليوم، تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية لجلسة 29 مايو للمرافعة.

أمر إحالة القضية

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات  التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهمًا من عناصر الجماعات الإرهابية، من بينهم 47 متهمًا محبوسون و26 متهمًا هاربون، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

عقوبة إنشاء جماعة إهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد، الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

الدائرة الثالثة إرهاب مجمع محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم محاكمة 73 متهم خلية التجمع الإرهابية

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