الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الأرصاد" تكشف حقيقة انتشار الذباب الصحراوى بالتزامن مع التقلبات الجوية

الذباب الصحراوي
الذباب الصحراوي

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة استمرار سوء الأحوال الجوية، خلال الفترة المقبلة. 

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون"، إن الفترة المقبلة ستتلاشى تمامًا الأتربة والرمال المثارة، وغدًا سيشهد مزيدًا من التحسن في  الأحوال الجوية.

وأكدت غانم، تحسن الأحوال الجوية حتى يوم الإثنين المقبل، مع انخفاض معدل قيم درجات الحرارة، ليكون متوسط درجات الحرارة بين الـ29 و30 درجة مئوية.

وتابعت: "مش هنرجع للبرودة مرة أخرى ولكن ستكون الأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر"، لافتة إلى تكرار الأتربة والرمال حتى أوائل شهر يونيو".

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة انتشار الذباب الصحراوي مع الرياح والأتربة الصحراوية المثارة، مؤكدة أنه لاحقيقة تمامًا لانتشار تلك المعلومات، مهيبة بالمواطنين متابعة الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية على موقع "فيسبوك"، نظرًا لوجود أكثر من صفحة بنفس الاسم.

وواصلت: "لا صلة للأرصاد الجوية تمامًا بتداول خبر انتشار الذباب الصحراوي متزامنًا مع التقلبات الجوية، وندعو المواطنين تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار".
 

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