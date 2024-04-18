"فصول السنة فى يوم واحد".. الأرصاد تُحذر من تقلبات فصل الربيع الحادة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر قناة “دي إم سي”، إن درجات الحرارة لن تعود للانخفاض بصورة كبيرة مرة أخرى، وعلى المواطنين ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار.

وتابع: "بالنسبة للي بيشتغل لوقت متاخر ليلا او بينزل شغله بعد الفجر فيفضل عدم ارتداء ملابس صيفية بشكل كامل".

وأوضح “شاهين” أن التقلبات الجوية خلال هذه الفترة، طبيعية وترتبط بشكل كبير ببداية فصل الربيع.

واختتم: "ممكن نشوف فصول السنة كلها في يوم واحد خلال فصل الربيع المعروف بالتقلبات الجوية الحادة".