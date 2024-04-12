السبت 13 أبريل 2024
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تستمر لـ 55 يومًا.. موعد رياح الخماسين فى مصر 2024

رياح الخماسين
رياح الخماسين

موعد رياح الخماسين فى مصر 2024 ، من الموضوعات التى تزايدت معدلات البحث عنها عبر مؤشر جوجل خلال الساعات الماضية .

وكشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد رياح الخماسين 2024، والتي تتميز بنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة مصر

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موعد رياح الخماسين 2024 في مصر

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات صحفية، إن موعد رياح الخماسين 2024 يتزامن مع بداية فصل الربيع الذي بدأ جغرافيًا يوم 21 مارس الماضى 

موعد رياح الخماسين 2024

وتستمر رياح الخماسين في مدة نشاطها حوالي 50 : 55 يوما، وقد تصل سرعتها إلى ما يقدر بنحو 140 كم/س .

كما يستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتساقط للأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا تتجه نحو شرق البلاد "سيناء ومدن القناة والسواحل الشرقية"

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معلومات عن رياح الخماسين 

رياح الخماسين تتراوح مدة نشاطها بين 50 إلى 55 يومًا، وتنشأ نتيجة منخفضات جوية متمركزة في الصحراء، وتصل إلى مصر وبلاد الشام ومنطقة شبه جزيرة العرب ، هذه المنخفضات "خماسينية "وهى المنخفضات التي تتشكل في السفوح الشرقية لجبال أطلس في وسط و غرب الجزائر و تتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا و مصر الى بلاد الشام و العراق و تركيا.

تبدأ بالتشكل مع بدء فصل الربيع وتستمر لمدة 50 يوما وهذا سبب تسميتها بالمنخفضات الخماسينية ( 50 يوم فترة تأثيرها أغلب السنوات)، حيث تعمل هذه الرياح خلال رحلتها الطويلة على حمل كمياتٍ كبيرة من الأتربة والرمال، التي قد تحجب نور الشمس بشكلٍ كامل وتحول النهار إلى ما يُشبه الليل

تصل سرعتها إلى نحو 140 كيلومترا / ساعة وتكون محملة بالرمال والأتربة.

تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان سابق لها، مرضى الحساسية والأمراض الصدرية عند الخروج وطالبتهم بضرورة توخي الحذر في أثناء وقت حدوث الرياح الخماسينية، مع الجلوس بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة مع استمرار متابعة النشرات الجوية، والحرص على ارتداء الكمامات.

الهيئة العامة للارصاد موعد رياح الخماسين فى مصر 2024 معلومات عن رياح الخماسين مركز التحاليل والتنبؤات بداية فصل الربيع

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