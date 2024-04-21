خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات

يخضع ذوي الهمم للحصول على سيارة إلى الكشف الطبي الذي يحدد نوع الاصابة وهل تستحق الحصول على سيارات المعاقين، وتوفر وزارة الصحة خطوات بسيطة للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

ازاي استعلم عن نتيجه الكشف الطبي للسيارات؟

تختلف طريقة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة

من قائمة "الخدمات الإلكترونية"، اختر "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين".

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

اضغط على "بحث".

ستظهر لك شاشة تحتوي على معلومات عن نتيجة الكشف الطبي للسيارة، بما في ذلك:

حالة الكشف (نجاح أو رسوب).

الحالات التي تستحق سيارات المعاقين في القانون الجديد

لا يحصل كافة المعاقين على سيارات المعاقين، ولكن وضعت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للحصول على سيارات المعاقين، وهي:

يشترط للصحول على سيارات المعاقين عدم تجاوز السعة اللترية الخاصة بالسيارة التي يرغب المعاق في الحصول عليها عن 1600 CC.

تسجيل السيارة باسم المعاق فقط.

توافق الاستعدادات الموجودة داخل السيارة متوافقة مع المواصفات التي يحددها القومسيون الطبي.

الحد الأدنى للعمر لاستحقاق السيارة وهو 18 عام، وأن يكون مصري الجنسية.

يشترط عدم نقل ملكية السيارة إلى أي شخص آخر قبل استخراج إعفاء من الجمارك بعد مرور 5 أعوام.

يجب على الشخص اجتياز الكشف الطبي للسيارات الفحوصات التي تتم من خلال القومسيون الطبي للتأكد من قدرة المعاق على القيادة.

توفير التقرير الذي يحتوي على كافة التفاصيل عن نسبة الإعاقة التي يمتلكها المعاق.

يجب أن يضم التقرير نوع الإصابة الموجودة لدى المعاق ومدى استحقاقه لسيارة المعاقين.

احتواء التقرير على كافة المواصفات والتجهيزات التي يجب أن تتوافر داخل السيارة.

يشترط أن يمتلك المعاق القدرة المادية التي تمكنه من الإنفاق على السيارة التي يقوم باستلامها.