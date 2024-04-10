نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي
أصبح يمكن للمواطنين من ذوي الإعاقة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من خلال موقع الإنترنت بكل سهولة لمعرفة آخر تطورات طلباتهم التي تقدموا بها للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك.
يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي بكل سهولة ومعرفة الخطوات التالية للاستعلام.
نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي
يكون الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان.
ثم إدخال الرقم القومي وكلمة السر التي تم وضعها عند إنشاء حساب على الموقع للتقدم بطلب لإجراء كشف طبي للحصول على السيارات المعفاة ثم الضغط على كلمة بحث.
رسائل نتيجة الكشف الطبي للمعاقين
بعد الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي تظهر لك رسالة من الرسائل التالية والتي يكون معناها كالتالي:
- رسالة بيانات أساسية وتعني أنه يجب الذهاب في التاريخ والوقت الموضحين أعلاه لإجراء الكشف الطبي
- رسالة غير مستوفي الأوراق وتعني يجب تجهيز الأبحاث والإشاعات التي طلبتها اللجنة وإعادة تحديد موعد آخر لإجراء الكشف الطبي
- رسالة تم الكشف وتفيد أنه تم الكشف الطبي وجاري مراجعة الأوراق واعتمادها وإرسالها لمكتب التأهيل
- رسالة إعادة عرض تشير إلى وجوب الذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبىي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم
- رسالة مرتجع إلى اللجنة حيث الذهاب إلى اللجنة التي قمت بإجراء الكشف الطبي بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم
- رسالة تم تحويل الطلب للتضامن تفيد أنه تم إرسال التقارير الطبية الخاصة بك إلى وزارة التضامن الاجتماعي ويجب الذهاب إلى مكتب التأهيل التابع لمحل إقامتك لاستكمال الإجراءات المطلوبة لاستخراج الكارنية.