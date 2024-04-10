أصبح يمكن للمواطنين من ذوي الإعاقة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من خلال موقع الإنترنت بكل سهولة لمعرفة آخر تطورات طلباتهم التي تقدموا بها للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك.

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي بكل سهولة ومعرفة الخطوات التالية للاستعلام.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

يكون الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان.

ثم إدخال الرقم القومي وكلمة السر التي تم وضعها عند إنشاء حساب على الموقع للتقدم بطلب لإجراء كشف طبي للحصول على السيارات المعفاة ثم الضغط على كلمة بحث.

رسائل نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

بعد الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي تظهر لك رسالة من الرسائل التالية والتي يكون معناها كالتالي: