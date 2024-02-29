رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين وشروط الإعفاء من الضريبة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من الإجراءات الأساسية لاستكمال كافة المطلوب للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب للأشخاص من ذوي الإعاقة في ظل الدعم المستمر والمتواصل من الدولة لتيسير كافة السبل لهم لعيش الحياة الكريمة التي يطمحون لها.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بعد أن تم الكشف الطبي وفق القواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة المنوط بها هذا الاجراء والقائمة بهذا الكشف اضغط هنا.

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شروط الإعفاء من الضريبة لسيارات المعاقين

وحدد البند رقم (4) من المادة (۳۱) من قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة شروط تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد كالتالي: