الخميس 29 فبراير 2024
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مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين وشروط الإعفاء من الضريبة

الكشف الطبي
الكشف الطبي

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من الإجراءات الأساسية لاستكمال كافة المطلوب للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب للأشخاص من ذوي الإعاقة في ظل الدعم المستمر والمتواصل من الدولة لتيسير كافة السبل لهم لعيش الحياة الكريمة التي يطمحون لها.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بعد أن تم الكشف الطبي وفق القواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة المنوط بها هذا الاجراء والقائمة بهذا الكشف اضغط هنا.

ادخل الرقم القومي.

كلمة السر التي وضعتها عندما قمت بإنشاء حسابك على الموقع من أجل تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي.

اضغط على كلمة بحث.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

شروط الإعفاء من الضريبة لسيارات المعاقين 

وحدد البند رقم (4) من المادة (۳۱) من قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة شروط تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد  كالتالي:

  • استخراج  بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن ا لاجتماعي
  • تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص  والموجود في الدائرة الجمركية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص المعاق وذلك لتحديد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
  • يتم استيراد السيارة من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی، وفي حالة تجاوز  الرقم السابق يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
  • تقديم إقرار من المتقدم للحصول على السيارة  أنه لم يسبق له الحصول على سيارة أو وسيلة النقل الفردية بإعفاء جمركي خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
  • عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى
  • عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
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الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لسيارات المعاقين عبر موقع المجالس الطبية 2024

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الآن رابط الاستعلام عن نتيجة كشف سيارات المعاقين 2024

 

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