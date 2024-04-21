الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الجو هيبقى نار.. تحذيرات من حالة الطقس وموعد انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

طقس حار
طقس حار

تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة على مدار الأيام الجارية، مصحوبًا برياح شديدة محملة بالأتربة، حيث زاد البحث عن حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد من درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وقام "الدستور" بعمل بث مباشر لرصد درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 22 أبريل 2024 بمحافظات مصر.

وبحسب بيان الهيئة فمن المتوقع، غدًا الإثنين، أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء دافئًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس، الإثنين 22 أبريل، نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وتتكون شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

-القاهرة الكبرى والوجه البحرى 32 درجة مئوية 
-السواحل الشمالية 30 درجة مئوية  
-جنوب سيناء  34 درجة مئوية 
-شمال الصعيد 34  درجة مئوية 
-جنوب الصعيد  37  درجة مئوية

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط الرياح يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، ستنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة خلال الأسبوع.

وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة، يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، مما قد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، كما تشهد المناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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