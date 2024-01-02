الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"نوة رأس السنة" تعايد الإسكندرية بموجة أمطار غزيرة (صور)

أمطار على الإسكندرية
أمطار على الإسكندرية

تعرضت مدينة الإسكندرية لموجة من  الأمطار الغزيرة، منذ صباح اليوم، وذاك استمرارا لموجة الطقس السيئ والأمطار متفاوتة الشدة التي تعرضت لها المحافظة بالتزامن مع نوة رأس السنة، والتي تهب على عروس المتوسط في بداية العام الجديد بأمطار غزيرة ورياح غربية.

وتواصل سقوط الأمطار الغزيرة منذ صباح اليوم، على مناطق أحياء المنتزه بغزارة مقارنة بالمناطق الأخرى التي كانت الأمطار بها بين خفيفة ومتوسطة.

وأوضحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الأمطار بدأت منذ مساء أمس الاثنين، لتعاود السقوط  مرة أخرى منذ الساعة السابعة صباحًا على أحياء منتزة لول وثان وشرق بنسبة متوسطة، وغزيرة بحي غرب، وخفيفة بأحياء وسط والعجمي والعامرية.

رئيس "صرف الإسكندرية" يوجه بتفقد الوضع أمام المدارس والطرق المؤدية اليها لتأمينها

ووجه اللواء محمود نافع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بتفقد الوضع أمام المدارس والطرق المؤدية اليها لتأمينها وذلك منذ صباح اليوم حتى الانتهاء من الامتحانات ومتابعة محيط المدارس.

ونشرت شركة الصرف الصحي 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وذلك منذ إعلان حالة الطوارئ مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على المتابعة الميدانية وتواجد رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية.

أرقام غرف الطوارئ 

 وتتلقى غرف الطوارئ والخطوط الساخنة بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، وذلك على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

- الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132- 4234131- 4234133- 4234134- 4234135- 4234136- 4234137) من أي محمول، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
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