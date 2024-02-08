الذرة الأوكراني بـ 19500جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف من الذرة وفول الصويا استقرارا في الاسواق، اليوم الخميس، و سجل سعر طن الذرة أرجنتينى 18800 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلى 19500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 19500 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة التركي 16400 جنيه.

أسعار الذرة

وبلغ سعر طن سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 2800 جنيه، فيما بلغ سعر طن سعر أردب الذرة الشامية 2820 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ذرة أرجنتينى 17300جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 43000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% 43000 جنيه، كما بلغ كسب صويا 46% محلى 44500 جنيه، فيما بلغ كسب صويا مستورد37500 جنيه.

أسعار الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 38600 جنيه ارضه، صويا فول فات محلى 37800جنيه ارضه ، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد 23000 جنيه ارضه ، في حين سجل سعر طن صويا هاى فات 43% محلي 29000 جنيه ارضه .

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%23000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 46000 جنيه، بينما بلغ سعر طن رده بران محلى 13700جنيه، في حين بلغ سعر طن جيلوتين محلى 47000 جنيه وبلغ سعر سعر طن النخالة الخشنة 11150 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، فيما سجل سعر حمل تبن القمح 650 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

و سجل طن اعلاف بادي 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن،وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه.