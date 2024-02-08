الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الذرة الأوكراني بـ 19500جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

ذرة صفراء
ذرة صفراء

شهدت أسعار الأعلاف من الذرة وفول الصويا استقرارا في الاسواق، اليوم الخميس، و سجل سعر طن الذرة  أرجنتينى  18800 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلى 19500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة  أوكراني 19500 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة التركي 16400 جنيه.

أسعار الذرة 

وبلغ سعر طن سعر أردب الذرة الرفيعة  محلى  حورس 2800 جنيه، فيما بلغ سعر طن سعر أردب الذرة الشامية 2820 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك  ذرة أرجنتينى 17300جنيه، فيما بلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 43000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% 43000 جنيه، كما بلغ كسب صويا 46% محلى 44500 جنيه، فيما بلغ كسب صويا مستورد37500 جنيه.

أسعار الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات  مستورد  38600 جنيه ارضه، صويا فول فات   محلى  37800جنيه  ارضه ، بينما سجل سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد  23000 جنيه  ارضه ، في حين سجل سعر طن صويا هاى فات 43% محلي  29000 جنيه  ارضه .

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%23000 جنيه، فيما بلغ سعر طن جيلوتين  مستورد  46000 جنيه، بينما بلغ سعر طن رده بران محلى 13700جنيه، في حين بلغ سعر طن جيلوتين  محلى 47000 جنيه  وبلغ سعر سعر طن النخالة الخشنة 11150 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، فيما  سجل سعر حمل تبن القمح   650 جنيه.   

أسعار أعلاف الدواجن

و سجل طن اعلاف بادي 25500 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 25200 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 24900 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 24400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 23000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 22500 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 21300 جنيه للطن،وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 20800 جنيه.

الذرة الأوكراني ب19500جنيه أسعار الأعلاف الاسواق

مواد متعلقة

الذرة الصفراء بـ 12700 والصويا بـ 29000 جنيه.. اسعار الأعلاف في الأسواق

الذرة بـ13600جنيه وفول الصويا بـ28000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق

أسعار الأعلاف في الأسواق| الذرة بـ 12700 والصويا بـ 37600 جنيه للطن

سعر طن الذرة وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم في الأسواق

الذرة بـ13200 وفول الصويا بـ37600 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

الذرة التركي بـ13300 وفول الصويا بـ 36800.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الذرة بـ12800 جنيه والصويا بـ36800 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل| هيلارى كلينتون: نتنياهو ليس جديرًا بالثقة ويجب الإطاحة به

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"