الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أشاد باحترافية الأهلى.. FIFA يهنئ الخطيب ببرونزية كأس العالم

إنفانتينو والخطيب
إنفانتينو والخطيب

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم، خطابًا من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يهنئه بشكل شخصي بحصول فريق الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي جرت فعالياتها بالسعودية خلال الشهر الماضي، وتقديم مستويات متميزة ممثلًا للقارة الإفريقية.

وأضاف أن هذا الفوز جاء نتيجة العمل الشاق والاحترافية الكاملة والاهتمام بالتفاصيل الإدارية والفنية والطبية، وكذلك الحب والشغف بلعبة كرة القدم، وكل هذا يبشر بما هو قادم، ويمهد الطريق لنجاحات أخرى في المستقبل القريب. 

وتمنى إنفانتينو التوفيق الدائم لرئيس النادي والمنظومة كاملة، وتطلعه للقاء يجمعهما في وقت قريب.

الاهلى محمود الخطيب برونزية كأس العالم للأندية جياني إنفانتينو برونزية كأس العالم

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