الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا للأخدود السعودى.. الخطيب يجتمع باللاعبين والجهاز الفنى

الخطيب مع اللاعبين
الخطيب مع اللاعبين

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم تدريباته عصر اليوم على ملعب الحمرية بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات لودية الأخدود السعودي المحدد لها الساعة الثالثة عصرغد الثلاثاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران لمدة عشر دقائق، ثم خاض الفريق تدريبًا بدنيًّا في بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا، مخطط الأحمال.
 
فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرات تدريبية متنوعة، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات الكرة، قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. 

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات، برعاية شركة «لارز للتطوير العمراني» إحدى شركات مجموعة الجاويش للاستثمار، التي أصبحت الراعي الرئيسي لمعسكر الفريق بالإمارات.

الخطيب يجتمع باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق مران الأهلي بالإمارات

الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، اجتمع بلاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قبل انطلاق مران الفريق اليوم.

وحرص الكابتن محمود الخطيب على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المعسكر وضرورة تحقيق أكبر استفادة فنية من خلاله، خصوصًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعداد والجاهزية على أعلى مستوى.

ووصل الكابتن الخطيب ظهر اليوم إلى معسكر الفريق، واجتمع مع خالد بيبو، مدير الكرة، بمقر إقامة الفريق، وذلك للاطمئنان على أجواء المعسكر وكافة الترتيبات اللازمة للجهاز الفني والإداري والطبي، والعمل على توفير الأجواء المثالية، في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والإفريقية التي تعقب منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

كان الكابتن محمود الخطيب قد تواجد في دولة الإمارات الشقيقة قبل أيام لاستلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.‏

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