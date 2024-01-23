الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خطة الأهلي للاستفادة من خماسى غانا خلال السنوات المقبلة

كولر
كولر

قررمسئولو الأهلي عن طريق لجنة “الإسكاوتنج” بقيادة هاني رمزي خضوع 5 لاعبين من أكاديميات غانا، في تدريبات قطاع الناشئين في الأهلي الأسبوع الجاري وذلك من أجل اخيتار أفضل العناصر.

وكشف مصدر مسئول أن لجنة الإسكاوتنج اتفقت علي تشكيل لجنة فنية من أفضل مدربي النادي في القطاع لمتابعة اللاعبين خلال فترة المعايشة على أن يتم التعاقد معهم وقيدهم تحت السن وإعارتهم لأندية الدوري المصري في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن اللجنة استقرت على تجهيز تقرير شامل إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني بحالة كل لاعب من الخماسي وتصعيد أي لاعب ينال أعجاب اللجنة من أجل المشاركة مع الفريق الأول ومعرفة قرار كولر النهائي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يضع خطة تسويق للخماسي الغاني في بعض الأندية المصرية مع وضع بعض البنود التعاقدية للاعبين الجدد من أجل استعادتهم مستقبلاً.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لودية الأخدود السعودي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته عصر أمس على ملعب الحمرية بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات لودية الأخدود السعودي المحدد لها الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين قبل بداية المران لمدة عشر دقائق، ثم خاض الفريق تدريبًا بدنيًّا في بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.
فيما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرات تدريبية متنوعة، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات الكرة، قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين. 

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، اجتمع بلاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قبل انطلاق مران الفريق أمس.

وحرص الخطيب على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المعسكر وضرورة تحقيق أكبر استفادة فنية من خلاله، خصوصًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعداد والجاهزية على أعلى مستوى.

الخطيب الاهلى هانى رمزى كولر معسكر الإمارات

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