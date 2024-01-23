أزمة جديدة تهدد بنهاية مشوار على معلول مع الأهلى

عادت المفاوضات بين إدارة الأهلي والتونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول، إلى نقطة الصفر بعدما رحب اللاعب بالتجديد لمدة موسمين مع الفريق والإعلان عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن معلول يرحب بفكرة تجديد عقده مع الأهلي والاستمرار مع القلعة الحمراء، ولكن النادي يرغب في منحه راتبه بالجنيه المصري وليس الدولار، وهو ما يتحفظ عليه معلول حتى الآن، وهناك جلسة حاسمة معه عقب العودة من كوت ديفوار من أجل وضع الرتوش النهائية حول قيمة راتبه بعدما تمسك بزيادة عقده من مليون و250 ألف دولار إلى مليون و800 ألف دولار باعتباره العقد الأخير للاعب مع الفريق، قبل اعتزاله الساحرة المستديرة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن إدارة الكرة وافقت على تجديد اللاعب لمدة موسمين مع وضع نسبة المشاركة في الموسم الأول من أجل إضافة الموسم الثاني ولكن “أزمة الدولار” جعلت المفاوضات تتوقف مؤخرا.

وينتهي عقد التونسي علي معلول مع الفريق الأول بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد حاليا، ويسعى النادي الأحمر لحسم ملف التجديد عقب المشاركة مع منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

الخطيب يزور معسكر الأهلي بالإمارات

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، حرص ظهر على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًّا في إمارة عجمان بالإمارات.

واجتمع الخطيب مع خالد بيبو، مدير الكرة، بمقر إقامة الفريق، وذلك للاطمئنان على أجواء المعسكر وكافة الترتيبات اللازمة للجهاز الفني والإداري والطبي، والعمل على توفير الأجواء المثالية، في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والإفريقية التي تعقب منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وكان الخطيب قد تواجد في دولة الإمارات الشقيقة قبل أيام لاستلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.‏

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته عصر أمس على ملعب الحمرية بإمارة عجمان في الإمارات، في إطار التحضيرات لودية الأخدود السعودي المقرر لها في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء.