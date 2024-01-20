السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علي معلول خارج تشكيل منتخب تونس أمام مالي بكأس الأمم الأفريقية

منتخب تونس
منتخب تونس

أعلن جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى منتخب تونس لتحقيق الفوز بعد خسارته في الجولة الأولى أمام ناميبيا بهدف دون رد، بينما فاز منتخب مالي على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا ناميبيا وجنوب أفريقيا،

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: كشريدة – علي العابدي – مرياح – منتصر الطالبي.

خط الوسط: عيسى العيدوني – أنيس بن سليمان – إلياس السخيري.

خط الهجوم: يوسف المساكني – حمزة رفيعة – إلياس عاشوري.

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