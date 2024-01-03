منتخب تونس ثالث البطولة العربية بعد الفوز على الإمارات بنتيجة 73 - 66

حقق المنتخب التونسي لكرة السلة الفوز على منتخب الإمارات في مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة العربية التى تحتضنها مصر خلال الفترة الحالية.

وفاز المنتخب التونسي في اللقاء الذى انتهي منذ قليل بنتيجة بنتيجة 73 - 66

ويلتقى بعد قليل منتخب مصر لكرة السلة، بقيادة مديره الفنى وائل بدر، مع نظيره الليبي فى نهائي البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ25 المقامة في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وصعد الفراعنة إلى النهائي بعد فوزهم الكبير على منتخب الإمارات بنتيجة 114 / 78.

وتأهل منتخب ليبيا إلى النهائي بعد الفوز على تونس في دور نصف النهائي 70 / 64.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.