لاعب منتخب السلة : سنحصد البطولة العربية.. وجيلنا يستحق خوض أولمبياد باريس

أكد عمرو الجندى لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى والمنتخب الوطنى ، أن جميع اللاعبين تعاهدوا على قلب رجل واحد للفوز بالبطولة العربية للمنتخبات التي تختتم اليوم ، بمواجهة مصر و ليبيا.

وقال الجندى :" البطولة الماضية لم أشارك بها لأنى كنت مصابا وخضعت لعملية جراحية، بالاضافة إلى غياب بعض العناصر وقتها، فخسر المنتخب اللقب، لذلك سنسعى ونبذل ما بوسعنا لعودة اللقب لأن هذا الجيل من اللاعبين يستحق الفوز وأن يتوج مجهوده بالبطولات" .

وتحدث عن أداء المنتخب بعد رحيل روى رانا، فقال: الفراعنة يسيرون بنفس النظام، فالجهاز الحالى جهز اللاعبين بدنيا ونفسيا حتى ظهرنا بهذا الشكل فى مباريات البطولة وتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.

وأعلن لاعب منتخب السلة عدوله عن قرار الاعتزال الدولى ، مؤكدا أنه كان قرار فى وقته ، وحدثت بعض الظروف وعٌدت متمنيا أن يكون إضافة للمنتخب.

وأضاف أنه رغم صعوبة التصفيات المؤهلة للاولمبياد، وصعوبة الطريق للمشاركة في باريس إلا اننا نتمنى أن نظهر بشكل يشرف الكرة المصرية، ورغم صعوبتها فالجيل الحالى يستحق المشاركة في الأولمبياد، مختتما أنه حال الفوز بالبطولة الإفريقية سيدخل هذا الجيل من اللاعبين التاريخ خاصة وأنها لم تتحقق منذ ما يقرب من 40 عاما.

يلتقى اليوم " الأربعاء " منتخب مصر لكرة السلة، بقيادة مديره الفنى وائل بدر، مع نظيره الليبي فى نهائي البطولة العربية للمنتخبات ،في نسختها ال 25 , المقامة في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وصعد الفراعنة إلى النهائي بعد فوزهم الكبير على منتخب الإمارات بنتيجة 114 / 78 .

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا ، يسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والذي يجمع بين منتخبي تونس والامارات.



وجاء المنتخب المصري فى صدارة مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتأهل منتخب ليبيا إلى النهائي بعد الفوز على تونس في دور نصف النهائي 70 / 64 .