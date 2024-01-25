"الدستور" يكشف السبب وراء إصابة إمام عاشور الخطيرة

كشف مصدر داخل منتخب مصر، السبب وراء الإصابة الخطيرة التي تعرض لها إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والفريق الوطني خلال وجوده في معسكر المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بارتجاج في المخ خلال مشاركته في مران الأربعاء ليتم نقله إلى المستشفى ويتم إسعافه في أسرع وقت.

وسيكون اللاعب تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة قبل الخروج من المستشفى والانضمام إلى معسكر المنتخب مجددًا.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن سبب حدوث الإصابة كان نتيجة ارتطام رأس اللاعب بأرضية الملعب في أثناء قيامه بضربة مقصية مزدوجة في إحدى الكرات، نافيًا حدوث أي تدخل من أحد مع اللاعب.

وبات من الصعب للغاية مشاركة اللاعب في مباراة الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الأحد المقبل أمام الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.