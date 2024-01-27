التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا والكاميرون في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا وريجوبرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون، التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وكان منتخب نيجيريا قد تأهل إلى هذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط في حين تأهلت الكاميرون كثاني المجموعة الثالثة.

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا أمام الكاميرون على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي

خط الدفاع: كالفن باسي - ويليام إيكونج - سيمي أجايي

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيووبي - فرانك أونيكا - أولا آينا

خط الهجوم: أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - موسيس سيمون

أما تشكيل منتخب الكاميرون فقد شهد غياب الحارس أندريه أونانا الذي يتواجد على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أوندوا

خط الدفاع: كاستيليتو - كريستوفر ووه - جونزاليس

خط الوسط: نجامالو - نتشام - أنجيسا - نوهو تولو

خط الهجوم: إيكامبي - فرانك ماجري - جورج نكودو

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