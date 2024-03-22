تشكيل منتخب نيوزيلندا لمواجهة مصر في كأس العاصمة

أعلن دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، تشكيل الفريق الذي سيواجه منتخب مصر في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض منتخب نيوزيلندا بطولة كأس عاصمة مصر إلى جانب منتخبات مصر وكرواتيا وتونس.

وجاء تشكيل منتخب نيوزيلندا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ماكس كروكومب

خط الدفاع: ليبيراتو كاكاس - ناندو بيناكر - مايكل بوكسال - داني انجهام

خط الوسط: كلايتون لويس - ماتيو جاريت - ماركو ستمانيتش

خط الهجوم: كالوم مكووات - ماكس ماتا - ساربريت سينج

أما تشكيل منتخب مصر فقد ضم كلًا من:

محمد أبوجبل

رامي ربيعة

محمد عبدالمنعم

محمد هاني

محمد حمدي

مروان عطية

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

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