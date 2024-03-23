منتخب كرواتيا لـ«الدستور»: مصر بلد عظيم.. العاصمة الإدارية الجديدة «مُذهلة».. وسنزور الأهرامات

أشاد توميسلاف باتشاك، المسئول الإعلامى لمنتخب كرواتيا، باستضافة القاهرة البطولة الودية الدولية «كأس عاصمة مصر»، التى يشارك فيها رفاق لوكا مودريتش، إلى جانب منتخبات مصر ونيوزيلندا وتونس، مبديًا إعجابه الشديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخاض منتخب كرواتيا حصصه التدريبية على الملعب الفرعى بـ«استاد مصر» فى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد وصوله القاهرة، الخميس الماضى، بقائمة مدججة من النجوم، على رأسهم لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسبانى، وجفارديول وماتيو كوفاسيتش، ثنائى مانشستر سيتى، ومارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر السعودى.

قال المسئول الإعلامى لمنتخب كرواتيا، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «شكرًا لكم على استضافتنا هنا فى مصر، نشعر بالسعادة الغامرة بالوجود فى بلد عظيم مثل مصر، ونقدر حقًا مجهودات الاتحاد المصرى لكرة القدم والمسئولين فى الاهتمام بالبطولة واستضافتها فى حيز زمنى صغير، بعد فشل إقامتها فى أبوظبى».

وأضاف «باتشاك»: «نقدر حقًا المجهودات من الاتحاد المصرى، خاصة السكرتير العام وليد العطار، على تجهيز كل الترتيبات لإقامة البطولة فى غضون أيام قليلة، حتى الأتوبيس الخاص بنا أعجبنا للغاية».

وعن البطولة من الناحية الفنية، قال المسئول الإعلامى: «نتطلع لخوض المباريات، ونعرف المنافسين من قبل. مدربنا يعتقد أن كل المنتخبات المنافسة فى البطولة جيدة لنا كفريق فى هذه المرحلة».

وأضاف: «نحضر لبطولة كأس أمم أوروبا، لذا مباراتا هذه البطولة الودية ليستا فقط للتحضير على أرض الملعب، ولكن لتجميع وبناء الفريق، وقضاء أسبوع معًا، فكما تعرفون لم يتجمع المنتخب منذ نوفمبر الماضى لعدم وجود فترات توقف دولى، وكما تعرفون فإنه موسم مضغوط فيما يخص أجندة مسابقات الأندية».

وواصل: «نتوقع مباراتين جيدتين أمام تونس، ثم المنتخب الذى سنواجهه فى المباراة الثانية، والذى نتمنى أن يكون مصر، لأننا نتوقع أن نجد جوًا عامًا رائعًا، ومباراة مليئة بالجماهير، وكذلك سيكون منافسًا جيدًا بالنسبة لنا».

وأكمل: «نحن محظوظون بأننا نملك قائمة مكتملة تقريبًا، يمكنك أن ترى هنا نجومًا كبارًا، مثل لوكا مودريتش، وكوفاسيتش، وجفارديول، الذين أتوا إلى هنا بعد موسم شاق على صعيد الأندية، ونتمنى أن نؤدى بطولة جيدة».

وعن استعدادات منتخب بلاده لكأس أمم أوروبا، قال «باتشاك»: «من واقع خبراتى السابقة فإن المباريات فى مارس لا تعنى الكثير فى إطار التحضير لكأس أمم أوروبا، فى ظل إقامتها خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين».

وأضاف: «الأمر لا يتعلق بهوية المنافسين، ولكن بقضاء الوقت معًا كمجموعة، ولعب مباراتين جيدتين، والوقوف على مستوى جاهزية ولياقة فريقنا، ستكون لدينا مباريات أمام البرتغال وإسبانيا ومقدونيا، وهى فرق جيدة، وأعتقد أن يونيو هو التوقيت الأمثل للتحضير لتلك البطولة».

وانتقل للحديث عن الأجواء فى مصر، قائلًا: «بالنسبة لى شخصيًا أحب فكرة اللعب فى مصر عن اللعب فى أبوظبى مكان البطولة الأول، إنها مرتى الأولى فى بلد إفريقية، لذا فأنا سعيد للغاية بوجودى هنا، مصر لديها تاريخ مميز، وهو الأمر الذى أتطلع لاكتشافه»، مؤكدًا أن «منتخب كرواتيا بالكامل سيذهب لزيارة الأهرامات بعد مباراة تونس، لمعرفة المزيد عن التاريخ المصرى».

وعن العاصمة الإدارية الجديدة تحديدًا، قال: «هذا الجزء الجديد الذى نراه فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث مقر إقامتنا، أمر مذهل، المبانى هنا رائعة».

واختتم بقوله: «ليس واقعيًا أن نحكم على مصر فى هذه الفترة القصيرة التى قضيناها هنا، لكنها بلد رائع، الجو هنا بارد أكثر مما توقعت، الأمور جيدة للغاية حتى الآن، ونتطلع لرؤية المزيد فى مصر خلال الأيام المقبلة».

واتفق ميلان ستيليا، المراسل بالتليفزيون الكرواتى، الذى قدم إلى مصر ضمن بعثة إعلامية كرواتية، مع حديث «باتشاك»، مشيدًا بشكل خاص باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، ومتحدثًا عن البطولة بشكل عام.

وقال «ستيليا» عن مواجهة تونس: «لعبنا أمام تونس من قبل فى ملعبنا، كان ذلك فى يونيو ٢٠١٩، كانت مباراة ودية أيضًا، ويومها خسرنا هذه المباراة، نحن نعلم كيف يلعبون، لذا دعنا نقول إنها مباراة للثأر، لكن هذا ليس الشىء الأكثر أهمية».

وأضاف: «غالبًا فى مارس يحاول المدربون تجميع اللاعبين من أجل التواصل والمشاركة بعد فترة من عدم التجمع، يحاولون خلق جو عام جيد، خاصة أن كلمة السر فى جميع النتائج العظيمة التى حققناها فى كأس العالم كانت جمع هؤلاء اللاعبين معًا»، مشيرًا إلى أن «آخر مرة لعب هؤلاء اللاعبون سويًا كانت منذ ٤ أشهر».

وواصل: «بالطبع لا يوجد أى منا يريد أن يخسر، فى ظل هويتنا كفريق كبير يقدم ويصنع نجاحًا كبيرًا خلال مشاركاتنا فى كئوس العالم، والآن نحن قبل ٣ أشهر من كأس أمم أوروبا، التى لم تنجح كرواتيا أبدًا فى تحقيق نتائج كبيرة بها مثل المونديال، لذا فهى بطولة مهمة لنا».

وأكمل: «بالطبع أنتم ترون الكرة الحديثة، التى لا يمكن خلالها توقع أى نتيجة، فيمكن لأى فريق أن يحقق الانتصار. كرواتيا لديها الكثير من الاحترام للمنافسين، وتجهز اللاعبين بشكل كبير، والهدف كما ذكرت هو تجميع اللاعبين سويًا».

وعن رأيه فى منتخب مصر، قال المراسل الكرواتى: «منتخب مصر بمحمد صلاح مختلف عن منتخب مصر بدونه، الأمر مثله لكم مثلما نتصور، أنا متأكد من أن الجهاز الفنى واللاعبين سيكونون مجهزين لكل شىء، بالنسبة لى أنا متحمس لمشاهدة كل المباريات، وآمل أن نلتقى فى النهائى».

وأضاف: «أعرف أن منتخب مصر لم يحقق النتائج المرجوة منه فى كأس أمم إفريقيا، وكان ذلك شيئًا غير متوقع، فإذا لم تكن ١٠٠٪ من مستواك فستوجد فرق ستأخذ الأفضلية منك، وهذا ما حدث لكم»، متوقعًا فوز منتخب بلاده إذا واجه «الفراعنة» فى النهائى.

وواصل: «أردت رؤية محمد صلاح فى البطولة، لأنه بالنسبة لى لم أحظ بفرصة مشاهدته فى ليفربول، لذا فأنا شخصيًا حزين، وهذا وضع سيئ، فهو ليس مصابًا، لكنه ليس مستعدًا بشكل كافٍ لخوض البطولة».

وأكمل: «البعض فى مصر، وسمعت ذلك من عدة أشخاص، لم يعجبهم ترك صلاح معسكر المنتخب فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، مثل هذا الشىء لم يحدث أبدًا فى منتخب كرواتيا، وهذا أمر آخر بجوار جودة اللاعب».

وعن رأيه فى مصر، قال: «فى كرواتيا لا توجد لدينا ملاعب مثل الملاعب الموجودة لديكم يا رفاق».