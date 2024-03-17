الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تألق تريزيجيه.. طرابزون يضرب فنار بخشة بثلاثية في الدوري التركي

تريزيجيه سجل هدفا
تريزيجيه سجل هدفا في شباك طرابزون سبور

فاز فناربخشة على مضيفه طرابزون سبور 3 /2، الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري التركي لكرة القدم.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر جالطة سراي.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد طرابزون سبور عند 49 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم فناربخشة في الدقيقة 13 بهدف سجله اللاعب فريد، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 سجل إينس بارادي الهدف الأول لطرابزون سبور، فيما سجل محمود حسن تريزيجيه هدف التعادل لطرابزون من ضربة جزاء في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 87 سجل ميتشي باتشوايي الهدف الثالث لفناربخشة.

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