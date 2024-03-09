السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تريزيجيه وكوكا يتألقان في الدوري التركي ويقودان طرابزون وألانيا سبور للفوز

تريزيجيه
تريزيجيه

ساهم النجم المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه في الفوز الكاسح لطرابزون سبور على ضيفه فاتح قرا جمرك 5 / 1 اليوم السبت بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز ألانيا سبور على مضيفه سيفاس سبور 2 / 1 وإسطنبول باشاك شهير على أنطاليا سبور 1 /صفر وتعادل قونيا سبور مع أضنة ديمرسبور 2 /2.

وعلى ملعب شينول جونيش ستاديوم، قلب طرابزون تأخره بهدف أمام ضيفه فاتح قرا جمرك إلى انتصار كاسح بخماسية.

وافتتح ماركاو التسجيل لفاتح قرا جمرك في الدقيقة 14 ثم رد إينيس بردهي بهدف التعادل لطرابزون في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، استفاد طرابزون من الهدف العكسي الذي سجله دافيدي بيراسكي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64 ثم أضاف محمود تريزيجيه الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

وأحرز نيكولاس بيبي الهدف الرابع لطرابزون في الدقيقة 76 وتكفل أوموت بوزوك بتسجيل الهدف الخامس في الثواني الأخيرة.

ورفع طرابزون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد قرا جمرك عند 29 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب 4 أيلول، سجل هدفي ألانيا سبور المصري أحمد حسن كوكا وأوجوز إيدين في الدقيقتين 49 و80، فيما سجل هدف سيفاس سبور روي ماناي في الدقيقة 64.

ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد سيفاس سبور عند 38 نقطة في المركز التاسع.

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