السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التاسع هذا الموسم.. تريزيجيه يواصل التوهج ويسجل أمام فاتح كاراجومروك بالدوري التركي (فيديو)

تريزيجيه
تريزيجيه

واصل محمود حسن “تريزيجيه” توهجه في الدوري التركي هذا الموسم، مع فريقه طرابزون سبور وسجل من جديد أمام  فاتح كاراجومروك منذ قليل.

وسجل تريزيجيه هدف فريقه الثالث في اللقاء بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء، بالدقيقة 70 من زمن الشوط الثاني.

ووصل تريزيجيه للهدف رقم 9 له هذا الموسم في جميع البطولات مع طرابزون سبور في 21 لقاء.

ويحتل طرابزون المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة، حيث خاض 28 مباراة فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 3 وخسر 11 مباريات، بينما يتواجد فاتح قرا جمرك فى المركز الـ 16 برصيد 29 نقطة.

 ويسعى طرابزون لاستعادة الانتصارات بعدما خسر أمام ألانيا سبور، الذي يضم المهاجم أحمد حسن كوكا، بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري التركي.

تريزيجيه محمود حسن “تريزيجيه” الدورى التركى طرابزون سبور فاتح كاراجومروك

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