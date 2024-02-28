تريزيجيه يشارك في انتصار طرابزون سبور على باشاك شهير بكأس تركيا

شارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في انتصار طرابزون سبور على باشاك شهير بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس تركيا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، والذي شهد سيطرة واضحة من جانب فريق طرابزون سبور.

وكان تريزيجيه قريبًا من التسجيل في الدقيقة 20 بعد تسديدة قوية من مسافة بعيدة تصدى لها الحارس.

وسدد تريزيجيه كرة قوية داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى لكنها بعيدة عن المرمى.

في الشوط الثاني ومع الدقيقة 57، أحرز إيدن فيسكا الهدف الأول لفريق طرابزون سبور بعدما تلقى تمريرة حاسمة من أوموت جونيس.

وحل نيكولاس بيبي بديلًا لـ محمود حسن تريزيجيه عند الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وتمكن طرابزون سبور بهذا الفوز من الوصول إلى نصف نهائي كأس تركيا.

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