تريزيجيه يسجل في المباراة الرابعة على التوالي مع طرابزون "فيديو"

واصل محمود حسن “تريزيجيه” محترفنا المصري في صفوف طرابزون سبور التركي، انفجاره تهديفيًا مع الفريق بعدما نجح في التسجيل منذ قليل أمام أضنة ديمرسبور.

وسجل تريزيجيه هدف فريقه الأول في اللقاء بالدقيقة 21، بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد كرة ردت من مدافعي الخصم، لينجح في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه، في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من إنيس باردي، والبوسني إدين فيسكا، وأنيس ديستان.

التشكيل.. تريزيجيه أساسيًا في مواجهة طرابزون سبور وأضنة ديمرسبور

وجاء التشكيل كالآتي:

ويحتل طرابزون سبور، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 43 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن بيشكتاش، صاحب المركز الرابع.

ويأمل طرابزون، في انتزاع الفوز، من أجل الحفاظ على موقعه في المركز الثالث.

وتمكن تريزيجيه من التسجيل لثلاث مباريات على التوالي منذ عودته من كأس الأمم الإفريقية، وفرض نفسه كنجم الفريق الأول.

وقاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور للفوز على بينديك 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري التركي الموسم الجارى 2023-2024.