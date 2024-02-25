الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تريزيجيه يسجل في المباراة الرابعة على التوالي مع طرابزون "فيديو"

جريدة الدستور

واصل محمود حسن “تريزيجيه” محترفنا المصري في صفوف طرابزون سبور التركي، انفجاره تهديفيًا مع الفريق بعدما نجح في التسجيل منذ قليل أمام أضنة ديمرسبور.

وسجل تريزيجيه هدف فريقه الأول في اللقاء بالدقيقة 21، بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد كرة ردت من مدافعي الخصم، لينجح في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه، في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من إنيس باردي، والبوسني إدين فيسكا، وأنيس ديستان.

التشكيل.. تريزيجيه أساسيًا في مواجهة طرابزون سبور وأضنة ديمرسبور

وجاء التشكيل كالآتي:

ويحتل طرابزون سبور، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 43 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن بيشكتاش، صاحب المركز الرابع.

ويأمل طرابزون، في انتزاع الفوز، من أجل الحفاظ على موقعه في المركز الثالث.

وتمكن تريزيجيه من التسجيل لثلاث مباريات على التوالي منذ عودته من كأس الأمم الإفريقية، وفرض نفسه كنجم الفريق الأول.

وقاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور للفوز على بينديك 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري التركي الموسم الجارى 2023-2024.

تريزيجيه محمود حسن “تريزيجيه” طرابزون سبور أضنة ديمرسبور أضنة

مواد متعلقة

التشكيل.. تريزيجيه أساسيًا في مواجهة طرابزون سبور وأضنة ديمرسبور

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك.. والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر صور ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر

تأجيل نظر دعوى حل مجلس إدارة النادي الأهلي

الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم