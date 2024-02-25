الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

التشكيل.. تريزيجيه أساسيًا في مواجهة طرابزون سبور وأضنة ديمرسبور

تريزيجيه
تريزيجيه

أعلن عبدالله أفجه، المدير الفني لطرابزون سبور، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أمام أضنة ديمرسبور، في الثالثة عصرا، في إطار الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري التركي الممتاز.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه، في التشكيل الأساسي لطرابزون سبور، في مباراة اليوم، إلى جانب كل من إنيس باردي، والبوسني إدين فيسكا، وأنيس ديستان.

التشكيل.. تريزيجيه أساسيًا في مواجهة طرابزون سبور وأضنة ديمرسبور

وجاء التشكيل كالآتي:

ويحتل طرابزون سبور، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 43 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن بيشكتاش، صاحب المركز الرابع.

ويأمل طرابزون، في انتزاع الفوز، من أجل الحفاظ على موقعه في المركز الثالث.

وتمكن تريزيجيه من التسجيل لثلاث مباريات على التوالي منذ عودته من كأس الأمم الإفريقية، وفرض نفسه كنجم الفريق الأول.

وقاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور للفوز على بينديك 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري التركي الموسم الجارى 2023-2024.

تريزيجيه طرابزون طرابزون سبور أضنة ديمرسبور الدورى التركى

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