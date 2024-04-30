الليلة.. ريال مدريد يصطدم بـ"بايرن ميونخ" بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يحل اليوم فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره بايرن ميونخ الألماني في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا في العاشرة مساءً.

ويتطلع فريق ريال مدريد لمواصلة انتصاراته في البطولة وتحقيق الفوز من أجل قطع شوط في التأهل للمباراة النهائية، والاستمرار في مشوار استعادة اللقب الأوروبي والذي فشل الفريق في تحقيقه في نسخة العام الماضي، بينما يسعى بايرن ميونخ لمواصلة استفاقته في الموسم بعد خسارة لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن، وتحقيق الانتصار وخوض نصف مشوار التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

ويتسلح ريال مدريد بالحالة الفنية والنفسية المميزة التي يعيشها لاعبوه بعد الانتصار في إياب الدور ربع النهائي للبطولة على حساب مانشستر سيتي، ويسعى الفريق للعبور للمباراة النهائية للمرة الـ18 في تاريخه.

ويعقد بايرن ميونخ آماله على الانجليزي هاري كين، مهاجم وهداف الفريق، بعد الأداء الجيد الذي قدمه منذ بداية الموسم الجاري، وتصدره ترتيب هدافي البوندسليجا.

ويرغب هاري كين في هز شباك ريال مدريد والاستمرار في المنافسة على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، والذي يتصدره الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان صاحب الـ8 أهداف، بفارق هدف واحد عن هاري كين في المركز الثاني.

فيما يعاني فريق بايرن ميونخ من الإصابات قبل مواجهة ريال مدريد، إذ يفتقد خدمات كلًا من: "كنجسلي كومان، بونا سار، ماتياس دي ليخت، جابريل ماروسيتش، كونراد لايمر، طارق بوشمان، ساشا بوي".

بينما يغيب عن فريق ريال مدريد في مباراة اليوم كلًا من: "ديفيد ألابا، تيبو كورتوا" للإصابة، فيما يغيب داني كارفخال بسبب تراكم الإصابات.

ويقود المباراة تحكيميًا الفرنسي كليمينت توربين، ويعاونه مواطنيه نيكولاس دجانوس، وبنيامين باجيس، فيما يتولى السويسري ساندرو شارير مسئولية الحكم الرابع، ويقود الفرنسي جيروم بريسارد غرفة تقنية الفيديو ويعاونه مواطنه ويلي ديلاجود.

وتعد مباراة اليوم المواجهة الـ27 بين الفريقين، إذ تواجها من قبل في 26 مباراة حقق ريال مدريد الفوز في 11 وتعادلا في 3 مواجهات بينما انتصر بايرن في 12 مباراة، ويأمل ريال مدريد في معادلة انتصارات بايرن ميونخ في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم على أمل إنهاء رقم سلبي له في مواجهاته ضد ريال مدريد، إذ لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر 7 مباريات لعبها ضد الفريق الملكي وخسر 6 منها.

فيما يتمسك ريال مدريد برقمه المميز بفوزه في آخر 3 مباريات لعبها خارج أرضه أمام بايرن ميونخ ويسعى لتعزيز هذه الانتصارات كأطول سلسلة انتصارات له خارج ملعبه بدوري أبطال أوروبا، وهو الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز على بايرن ميونخ على ملعب أليانز أرينا في 3 مباريات متتالية.